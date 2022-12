Nota: Kylie Minogue aprovecha la soltería para exhibir su sexualidad

Tras su inesperada separación del modelo catalán Andrés Velencoso -después de cinco años de relación-, la cantante Kylie Minogue se siente "preparada" para proyectar ante sus seguidores su naturaleza más "sexual" con las únicas limitaciones que se marca ella misma, al considerar que tiene todo el derecho del mundo a expresar cómo se siente en una nueva etapa definida por la soltería y por sus ganas de aprovechar al máximo las oportunidades de la vida.



"La verdad es que siempre me he sentido muy cómoda con mi sexualidad y con la forma que tengo de hablar de este tema en mis canciones [haciendo referencia a su nuevo tema, 'Sexercise']. Ahora me encuentro en un período completamente diferente de mi vida y por eso estoy preparada para compartir con los demás lo que eso conlleva. Pero trato de representar mi deseo sexual desde una perspectiva equilibrada, sin pasarme de la raya pero manteniéndome fiel a mí misma", confesó la estrella del pop a la revista Advocate.



Sin salirse del guion de mujer optimista y risueña del que siempre ha hecho gala en público, la exnovia del atractivo Velencoso vuelve a insistir en que nunca le ha resultado fácil convivir con la persona que eventualmente ocupa su corazón, reconociendo que su carácter "orgulloso" y su exigente ritmo de vida no le han ayudado precisamente a forjar un estable historial sentimental.



"Creo que he sido capaz de mantenerme con los pies en el suelo todos estos años; nunca se me ha ido la cabeza por culpa de la fama y siempre he sido una mujer realista. Pero entiendo que haya gente que piense que puedo ser orgullosa y excesivamente perfeccionista. Siempre lo he sido y a veces no me ha sido precisamente de ayuda. Pero intento encontrar el equilibrio y, a veces, lo consigo", indicó a la misma publicación.



Aunque nunca le ha temblado el pulso a la hora de reconocer que la ruptura con Velencoso la dejó "devastada", Kylie Minogue no renuncia al amor ni a la tarea de encontrar a la persona que sea capaz de adaptarse a la perfección a su intenso mundo interior. "[Estar conmigo] no es fácil porque llevo un estilo de vida al que es difícil amoldarse, y la otra persona tiene que tener una gran fortaleza mental para asumir los retos que ello conlleva. Pero no renuncio a encontrar a la persona más adecuada con la que pasar el resto de mi vida, sigo creyendo en el amor verdadero. Por lo general son las circunstancias las que determinan si algo funciona o no", explicaba anteriormente a la revista HELLO!