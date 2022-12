Nota: Kim Kardashian está embarazada de su segundo hijo

La estrella televisiva Kim Kardashian ha revelado que está esperando su segundo hijo junto al rapero Kanye West, padre de su hija North (23 meses), en un vídeo promocional de su programa de telerrealidad 'Keeping Up with the Kardashians' emitido este domingo.

"Acabo de recibir los resultados de un análisis de sangre y estoy embarazada", se puede escuchar a Kim diciéndoselo a su hermana Khloé.

Tanto Kanye como Kim, que nunca ha tratado de ocultar sus problemas para quedarse embarazada, han recibido rápidamente la enhorabuena por la feliz noticia de parte de la cadena E!, donde se emite el popular reality del clan Kardashian, a través de las redes sociales: "¡Enhorabuena! Kim revela que está esperando su segundo bebé".

Kanye sería ahora quien más emocionado está ante la perspectiva de aumentar la familia.

"A mucha gente le preocupa que convertirse en padre vaya a afectar negativamente a su vida profesional o a su relación de pareja, pero Kanye se ha vuelto mejor en todo desde que se convirtió en padre", reveló Gunnar Peterson, entrenador personal de Kim, a PEOPLE.

Por su parte, Kim confesaba recientemente estar lista para tirar la toalla después de intentar quedarse embarazada durante meses .

"Estoy harta de todo esto. Estoy muy cansada, estoy segura de que todo el mundo llega a ese punto en que se dice: 'Ya está, he acabado con esto'", aseguraba recientemente en uno de los episodios de su programa, mientras que en otro confesaba a su hermana Kendall: "Solía quejarme de lo mucho que odiaba estar embarazada y jamás me imaginé que acabaría suplicando volver a estarlo. Intentar concebir al segundo bebé no está resultando tan divertido como en el primero".

