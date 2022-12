Nota: Kim Kardashian disfraza a North con prendas de Kanye West

La popular Kim Kardashian ha sido conocida siempre por su pasión por la moda y todo lo que va unido a ella, así que no es de extrañar que haya encontrado en su hija de nueve meses, North, la modelo perfecta para dar rienda suelta a su lado más creativo. Así, no duda en tomar prestados complementos del armario de su prometido, el rapero Kanye West, para disfrazar a su pequeña.



"Siempre estoy sacándole fotos y disfrazándola. Le pongo una de las cadenas de Kanye, un pequeño bolso de Louis Vuitton y unas zapatillas Jordan, al estilo, '¿qué pasa, tío?'", confesó en el nuevo número de la edición estadounidense de la revista Vogue.



Pero Kim no es la única que intenta incluir a North en sus pasatiempos favoritos. A Kanye también le encanta jugar con la niña, hasta el punto de haber creado un vídeo de animación 'stop-frame' utilizando sus movimientos normales, que una vez editado consigue que parezca que esté bailando break dance.



Tener tan presente a su hija ha hecho que Kim recordara graciosos pasajes de su infancia, como cuando su hermana Kourtney y ella decidieron repasar toda la ropa del armario de su madre, Kris Jenner, para decidir quién se quedaría con cada prenda como herencia.



"[Mi madre] siempre llevaba ropa muy ajustada -le encantaba Vicky Tiel, Moschino o Chanel- con unos pendientes enormes en forma de corazón también de Moschino. Tenía una figura espectacular y siempre estaba en forma. Un día Kourtney y yo nos metimos en su armario -debíamos de tener unos 8 o 9 años- y nos dijimos: 'Vamos a apuntar quién se queda con cada cosa si mamá muere'. Repasamos cada prenda de su armario. Éramos muy malas en aquella época", confesó Kim.