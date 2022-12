Nota: Jennifer Lopez se sincera sobre su divorcio en su nuevo disco

La diva del Bronx siempre ha hablado con franqueza sobre las dificultades que tuvo que afrontar a la hora de superar su fracaso matrimonial con Marc Anthony , pero nunca antes se había propuesto trasladar a su faceta musical todas aquellas experiencias -positivas y negativas- que le dejaron casi una década de convivencia con el famoso artista portorriqueño, una época que transformó completamente su existencia.



"Creo que siempre he proyectado honestidad a la hora de componer mis canciones, expresando las ideas que tengo del amor tal y como las sentía. Sin embargo, en mi nuevo disco vais a ver que analizo esos sentimientos desde una perspectiva completamente diferente. Después de haber atravesado un divorcio muy doloroso y de haber sufrido grandes cambios en mi vida, creo que tengo mucho que contar. Voy a ser completamente sincera en mis nuevas canciones", confesó Jennifer Lopez al portal de noticias Popcrush.com.



Aunque los numerosos cambios que ha experimentado tanto en su carrera musical como en su vida personal le han dado una visión más completa de la vida, la estrella estadounidense también ha considerado necesario regresar a sus raíces y recuperar la esencia de sus añorados años de juventud, por lo que no resulta extraño que haya vuelto a sentirse asociada a su barrio natal del Bronx, en la ciudad de Nueva York, a través de la canción 'Same Girl' ('La misma chica').



"He tenido tiempo de reflexionar mucho y me he dado cuenta de que, pese a todo lo que he vivido, sigo siendo la misma chica que salió del Bronx hace 20 años. He madurado y evolucionado mucho en los últimos tiempos, pero mi esencia sigue ahí y eso me ayuda a mostrarme ante los demás tal y como soy, sin caretas ni artificios", aseguró orgullosa.



Al mismo tiempo, Jennifer no renunciará en su nuevo álbum a los temas bailables y desenfadados que han definido su estilo en los últimos cuatro años, ya que está convencida de que una parte importante de su identidad también tiene que ver con sus ganas de pasarlo bien.



"Acabo de grabar un videoclip [el de su nuevo sencillo, 'I Luh Ya Papi'] rodeada de chicos y divirtiéndome en un yate. Todo se podría malinterpretar, pero lo cierto es que siempre me ha gustado meterme en ese tipo de proyectos porque son muy divertidos. Tengo derecho a divertirme", bromeó en la misma entrevista.