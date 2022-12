Nota: Jennifer López no se toma en serio los avances amorosos de Pitbull

Consciente de la fama de mujeriego y seductor de Pitbull, Jennifer Lopez ha decidido tomarse con sentido del humor sus supuestos planes para conquistarla ahora que ha vuelto al mundo de las solteras tras poner punto final a su relación con el coreógrafo Casper Smart.

Publicidad

"Es una total broma. Pitbull ya está muy ocupado, créeme. No hay espacio en su vida para mí. Cada vez que le veo me dice: 'Esta es la chica del lunes, esta es la del martes, la del miércoles...'. Ya sabes a lo que me refiero", aseguró divertida la cantante en una entrevista al portal Entertaiment Tonight, durante la que no pudo contener la risa cuando le explicaron que Pitbull ya había acuñado incluso el nombre para designarles como pareja, 'PitLo': "¡No me lo creo! ¿De verdad que sí? Increíble...".

Con estas declaraciones la diva del Bronx enterró las esperanzas del rapero -con quien participó en el tema 'We Are One (Ole Ola)' del Mundial de Brasil 2014-, que llevaría años esperando su oportunidad para conquistarla en un discreto segundo plano.

"Nunca ha intentado nada con ella porque siempre estaba con alguien: primero con su marido Marc Anthony y más tarde con Casper. Pero ahora no para de repetirles a todos sus amigos que él y Jennifer podrían ser los nuevos Brangelina, apodo del matrimonio formado por Brad Pitt y Angelina Jolie,. Tiene incluso pensado cuál sería su apodo: Pit-Lo", aseguraba recientemente una fuente a la revista Life & Style.

Otra de las razones por las que Jennifer podría haber decidido no dar una oportunidad a Pitbull en el terreno sentimental sería una posible reconciliación con Casper Smart, junto a quien celebró la llegada del Año Nuevo en Las Vegas, que sin embargo no le habría impedido realizar unas contundentes declaraciones recientemente sobre su mala suerte con sus parejas sentimentales pasadas.

Publicidad

"Soy una novia magnífica y una mujer también. Es solo que siempre elijo al maldito hombre equivocado", se puede ver lamentándose a la cantante durante el adelanto de la nueva temporada del concurso 'American Idol'.

Fuente: Bang Showbiz