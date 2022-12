Nota: Jennifer López está 'orgullosa' de Matthew McConaughey

La polifacética Jennifer Lopez tuvo la oportunidad de trabajar con Matthew McConaughey durante el rodaje de la película 'Planes de boda', una experiencia de la que guarda un grato recuerdo, por lo que ahora no puede más que "enorgullecerse" del baño de alabanzas y premios que está cosechando el actor gracias a su trabajo en la oscarizada 'Dallas Buyers Club'.



"Fue increíble trabajar con Matthew. Estoy muy orgullosa de todo lo que ha conseguido en los últimos años y guardo muy buen recuerdo de todos los momentos que compartimos durante el rodaje", explicó la actriz a la revista Para Todos en su número de abril, tal como publica JustJared.com.

Por su parte, pese a sus numerosas incursiones en el mundo del cine, la cantante del Bronx -que tiene dos mellizos de 6 años, Max y Emme, fruto de su relación con Marc Anthony- ha encontrado en su carrera musical la mejor manera de realizarse como artista, sobre todo durante el tiempo que pasó viajando con su gira mundial 'Dance Again', un trabajo del que se enorgullece más que de cualquiera de sus otros triunfos profesionales.



"He tenido la suerte de disfrutar de experiencias muy distintas durante toda mi carrera, pero creo que conseguir realizar mi primera gira mundial es de lo que más orgullosa me siento. Actuar en directo y poder conectar con la audiencia noche tras noche es maravilloso. Siento que es algo que me ha permitido crecer como persona y artista", declaró.



Desde que terminó la serie de conciertos de 'Dance Again', la cantante ha invertido todo su tiempo y energía en la preparación de su nuevo disco, para el que ya ha grabado diferentes colaboraciones con varios artistas.

"Comencé a trabajar en este álbum en cuanto terminé la gira. Lo que hace especial a este trabajo son las colaboraciones de French Montana, Robin Thicke, Wiz Khalifa, Maxwell, y por supuesto Pitbull. Es un disco muy especial, porque me permitió volver a mis orígenes creciendo en el Bronx", concluyó.