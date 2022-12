Nota: Harry Styles presta 8.000 dólares sin saber que es víctima de una broma

El cantante Harry Styles se comprometió a prestar 8 000 dólares (6 000 euros) a un cantante al que apenas conocía, sin darse cuenta de que estaba siendo víctima de una broma para la radio orquestada por su amigo el presentador Nick Grimshaw y el cantante del grupo The 1975 Matt Healy, con quien ha coincidido en alguna ocasión.



Como parte de un juego del programa de Nick en BBC Radio One, Matt tenía que llamar al compañero de grupo de Harry, el irlandés Niall Horan, pero al ver que no conseguían contactar con él optaron por dirigir la broma a Harry. Cuando este respondió al teléfono y preguntó a Matt si todo iba bien, él contestó: "Lo siento, nunca antes te había llamado, sé que va a sonar ridículo, pero necesito 6 000 euros, estoy en Chalk Farm [un barrio de Londres] y se trata de una situación grave, estoy en una cabina telefónica y un tipo está apuntando a una fotografía de Mark Owen [integrante del grupo Take That]. Me siento amenazado. ¿Crees que podrías conseguir que Niall me llame y ver si puede dejarme algo de dinero?".



A pesar de lo extraño de la historia, el ídolo juvenil no dudó en tranquilizar a Matt, diciéndole: "Ok, nosotros estamos en Bristol, pero haré que mi asistente te llame y ella lo solucionará".



Tras colgar la llamada, Matt Healy se mostró preocupado por lo que Harry podría estar pensando de él.



"Debe pensar que estoy chiflado, nunca he hablado con él en mi vida, creo que he tenido una especie de ataque de pánico", señaló el bromista cantante.