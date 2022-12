Nota: Eva Longoria desmonta su supuesta boda con José Bastón

La actriz Eva Longoria ha querido aclarar la serie de eventos, incluyendo su aparición en Los Ángeles luciendo una alianza de diamantes en el dedo anular y una serie de fotografías suyas en Twitter enfundada en un vestido de gala blanco, que hicieron saltar las alarmas a principios de esta semana sobre una posible boda secreta con el empresario mexicano José Bastón durante sus vacaciones navideñas en Cartagena (Colombia).

"Puedo entender por qué la gente pensó que era verdad. Lo primero de todo, en Año Nuevo me puse un vestido blanco porque el negro que tenía preparado no me entraba. Después, por culpa del vuelo de vuelta a Los Ángeles, tuve que cambiarme el anillo de dedo porque los tenía muy hinchados por el viaje. Además, les dedicamos una canción a unos amigos nuestros que se acababan de comprometer que se llama '¿Quieres casarte conmigo?'. Puedo ver claramente cómo la gente pensó que José y yo nos habíamos comprometido", explicó la intérprete a Extra TV.

De paso, Eva ha querido dejar bien claro que, por el momento, no hay "ningún anillo en su dedo" .

"Simplemente es un anillo de Martin Katz que tengo desde hace un montón de tiempo", añadió en referencia al anillo que fue tomado por una alianza.

Aunque en esta ocasión Eva se ha mostrado comprensiva con las especulaciones sobre su supuesta boda, en el pasado ha expresado su incomodidad ante la atención mediática que recibe su vida privada y, en especial, su estado civil.

"¿Por qué está todo el mundo diciendo que voy a casarme? No es verdad. ¿De dónde ha salido eso?", escribia recientemente la actriz en su cuenta de Twitter.

Fuente: Bang Showbiz