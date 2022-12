Nota: Cameron Diaz se siente 'atraída sexualmente'' por otras mujeres

La actriz Cameron Diaz (41 años) está convencida de que es "natural" e inevitable que las mujeres se sientan ligeramente atraídas por la belleza femenina, un interés en el que se entremezclan una sutil atracción sexual y, en su opinión, el mero disfrute de aquellos elementos visuales que son placenteros desde el punto de vista artístico.



"Creo que las mujeres somos hermosas, y que el universo nos ha hecho así de preciosas por alguna razón. Pienso que todas nos hemos sentido alguna vez atraídas por otras mujeres, a nivel sexual o por mera estética. Me parece natural conectar y apreciar la belleza de las personas de nuestro mismo sexo, sea por el motivo que sea", reveló la estrella de cine a la edición de mayo de la revista Glamour.



Sin embargo, como demuestran los romances que mantuvo en el pasado con el actor Jared Leto y el cantante Justin Timberlake, Cameron Diaz prefiere experimentar su sexualidad con hombres y, concretamente, con aquellos que tienen nacionalidad británica y un gran sentido del humor.



"No soporto a los hombres que son groseros, no tengo ninguna paciencia a la hora de tratar con ese tipo de personas. Tampoco aguanto a aquellos que se perfuman en exceso. A la hora de conocer a un hombre, tengo muy en cuenta la higiene, por supuesto, pero también el sentido del humor. Por eso me encantan los británicos; son capaces de mantener el equilibrio entre esos dos aspectos", aseguró.