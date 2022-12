Nota: A Justin Bieber no le asustan los tribunales

El equipo legal del problemático Justin Bieber no ha dudado en desmentir categóricamente los rumores sobre el supuesto acuerdo extrajudicial que el cantante habría alcanzado con la fiscalía de Florida, con el hipotético objetivo de suspender el juicio que, el próximo 5 de mayo, determinará su responsabilidad en la carrera ilegal de coches por la que fue detenido en Miami el pasado mes de enero.



Sus abogados no solo han negado haber recibido algún tipo de oferta para cerrar el caso de forma prematura, sino que también han asegurado que el intérprete no hubiera aceptado arreglo alguno que le obligara a confesar su culpabilidad para evitar una pena mayor, pese a que el informe toxicológico al que fue sometido tras ser arrestado revelaba que había estado conduciendo bajo los efectos de la marihuana y de un fármaco para la ansiedad llamado Xanax.



"El estado [de Florida] nunca nos ha ofrecido negociar para poner fin al proceso judicial. En la vista preliminar que tuvimos este miércoles, el magistrado preguntó a las dos partes si existía algún tipo de propuesta para alcanzar un acuerdo, y tanto mi cliente como el fiscal dijeron que no. Lo único que puedo decir es que estamos convencidos de que no existe delito y, por tanto, estamos preparando ya la primera sesión del próximo 5 de mayo", explicó su abogado principal, Roy Black, durante un encuentro con la prensa.



La defensa del polémico cantante también insiste en que el propio Justin asistirá personalmente a cada una de las sesiones de su mediático juicio, confiando en que la justicia le permitirá salir indemne de su enésimo encontronazo con las autoridades. Tal es la tranquilidad que se respira en su círculo más cercano, que su propio letrado no ha dudado en bromear sobre la peculiar relación que el canadiense mantiene con su expareja, la cantante Selena Gomez .



"Solo puedo decir que estamos trabajando a diario con la convicción de que la justicia nos dará la razón. Nuestro cliente acudirá a la corte desde el primer día porque no tiene nada que temer. Lo que no os puedo confirmar es si Selena Gomez también se animará a venir", bromeó Roy Black.