Noel Gallagher sale herido tras irse de fiesta en Londres

Aunque hace ya mucho tiempo que los días de fiestas en su infame casa de Londres -Supernova Heights- quedaron atrás, de vez en cuando Noel Gallagher sigue sacando a relucir su vena más salvaje en sus salidas nocturnas que, por otra parte, ahora son mucho menos frecuentes.

De hecho, en una de esas últimas noches al antiguo guitarrista de Oasis se le habría ido la mano con el licor hasta acabar sufriendo una caída que, pese a no revestir en principio demasiada gravedad, le obligará a hacerse una prueba de rayos X para cerciorarse de que es leve.

"La verdad es que no dejó muy claro qué había sucedido, pero desde luego implicaba unas cuantas bebidas de más. Con un poco de suerte no será nada serio", ha asegurado una fuente al periódico The Sun.

Se espera, por tanto, que esa lesión no interrumpa la apretada agenda profesional del músico de cara a los próximos días para presentar en directo su último disco, 'Who Built The Moon?', y que este fin de semana le llevará a interpretar en directo el tema 'Don't Look Back In Anger' en el concierto BBC Radio Biggest Weekend en Perth, Escocia, como homenaje a las víctimas del atentado de Mánchester un año después de la tragedia.

