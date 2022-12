Noel Gallagher dejó de consumir cocaína porque le 'aburría' hablar de alienígenas

El cantante de Oasis Noel Gallagher dejó de consumir cocaína porque estaba aburrido de tener conversaciones extrañas. Las drogas animaban al británico a pasarse horas y horas hablando de pirámides, de los alienígenas y los Beatles o de quién mató a John F. Kennedy.

"He agotado toda conversación posible. He organizado fiestas en todas mis casas cada noche. Asumía que eso era lo que tenía que hacer. Todo el mundo esperaba eso de mí. Esa es la razón por la que se trata del mejor negocio del mundo", recordaba Noel en el programa 'The Jonathan Ross Show'.

A pesar de moverse en ese círculo de fiestas continuas y de consumir sin moderación, el cantante no encontró difícil decir adiós a sus dependencias.

"Fue fácil dejarlo. Soy muy disciplinado, así que una tarde pensé que ya estaba aburrido de ello y que iba contra la ley", confesó.

La mala consideración que tiene Noel de las drogas no ha hecho sin embargo que deje otros hábitos, como el alcohol o el tabaco. Y ni tan siquiera piensa que alertará a sus hijos -Donovan de 7 años y Sonny de 4 años- sobre los peligros de los estupefacientes.

"Tenemos la intención de dejarles encontrar su propio camino en la vida. Y si alguna vez se acercan demasiado al límite estaremos ahí para pararles. A mí no me hubiera gustado tener a mis padres dándome lecciones de la vida".

Por: Bang Showbiz

