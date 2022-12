No terminan la lluvia de acusaciones para Eva Longoria

La periodista Jenna Clarke no cesa en su empeño de desenmascarar a la actriz Eva Longoria y vuelve a insistir en que todo este enfrentamiento se trata de una estrategia de promoción.

La reportera contestó a la intérprete en su columna con un artículo titulado: 'Cómo Eva Longoria encuentra otra oportunidad en la controversia', que Longoria ha compartido en su propio Twitter.

"Una cosa está clara, Eva no es corta de miras en lo que a negocios se refiere. Lo que he aprendido de toda esta tormenta en las redes sociales es que ha permitido a Longoria publicitar de nuevo el catálogo de la mencionada marca de gafas, y por ello me quito el sombrero", escribía Jenna en su columna para el Sydney Morning Herald.

Todo comenzó el domingo de la semana pasada cuando la periodista publicó un artículo en el que llamaba "falsa y vergonzosa" a Longoria por ponerse gafas únicamente para publicitar una marca en Australia sin realmente necesitarlas.

"Todo lo que he podido encontrar han sido dos imágenes de ella llevando gafas fuera de casa, además de las pocas ocasiones en las que se le ha visto incómoda llevándolas esta semana en Sídney. Longoria es una delincuente en serie cuando se trata de vender de una manera nada sutil", dijo Jenna en su sección.

Tras salir a la luz la publicación, Eva decidió contestar a través de las redes sociales con una carta abierta en la que demostraba que no solo lleva gafas desde 2013, sino que además ridiculiza a Jenna porque solo tenía "que mirar en Google" para saberlo.

"Si hubieras hecho tu labor profesional (en realidad no es tan difícil, una búsqueda en Google más exhaustiva) habrías comprobado que he estado llevando gafas para LEER desde el 3 de mayo, 2013. Así que la próxima vez que quieras escribir un artículo llamando "vergonzoso" a alguien, por qué no te documentas, que es tu responsabilidad como "periodista"", publicó la actriz en su perfil en las redes.

Por su parte, los fans de la actriz reaccionaron en masa contra la reportera que vio como su perfil en las redes se llenaba de comentarios en contra del artículo -que finalmente ha sido retirado de algunos medios-, aunque esto tampoco ha conseguido hacerla cambiar de opinión.