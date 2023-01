¡No quiere ocultarlo más! Joven cantante confiesa que es bisexual

El cantante del grupo Union J George Shelley ha decidido acabar de una vez por todas con los rumores acerca de su vida privada anunciando públicamente en un vídeo compartido en YouTube que en el pasado ha mantenido relaciones sentimentales tanto con hombres como con mujeres.

Sin embargo, el joven de 22 años -que recientemente participó en el programa británico 'I'm A Celebrity... Get Me Out Of Here- se ha negado a utilizar la palabra "bisexual" para definir su orientación sexual alegando que no se siente cómodo con las "etiquetas".

"He hecho un viaje personal de descubrimiento y ahora quiero que vosotros también forméis parte de ese viaje. Quiero empezar 2016 haciendo borrón y cuenta nueva. He estado en la jungla y ahí tuve mucho tiempo para reflexionar acerca de lo que es realmente importante para mí, y resulta que lo que es importante para mí es poder ser yo mismo. No creo que deba esconderme, así que... He estado leyendo muchas especulaciones en Internet acerca de si soy gay o hetero o bi o cualquiera de esas etiquetas. Soy un poco chapado a la antigua y esa es la razón por la que no voy a colgarme ninguna de esas etiquetas. Tengo la sensación de que es algo que no se puede etiquetar. He tenido novias a las que he querido y con las que he compartido etapas maravillosas de mi vida, y también he tenido novios. Solo quiero que sepáis que si decido estar con un chico o con una chica en un futuro será porque le quiero, y eso no debería suponer un problema", explica George en el vídeo.

Con este anuncio, el intérprete espera poder quitarse un peso de encima al mostrarse ante el mundo tal y como es.

"No quiero hacer una montaña de un grano de arena cuando suceda, y tampoco quiero seguir sintiéndome asustado. No quiero tener la sensación de que no puedo ser yo mismo únicamente porque me preocupe lo que alguien pueda decir de mí. No he cambiado, sigo siendo yo, sigo siendo la misma persona que antes, pero como ya he dicho, estoy evolucionando para sentirme un poco menos asustado de ser yo mismo. Y eso me hace feliz", añade.

