“No me dio el placer de quitárselo”: Silvestre Dangond, al recibir una tanga en uno de sus shows El Fisgón captó al cantante con tanguita roja en plena tarima, una de sus fans se la mandó y Silvestre reaccionó con un comentario algo subido de tono: “lástima que lo tenga aquí y no me dio el placer de quitárselo”, fue algo de lo que dijo.