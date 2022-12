"No me avergüenza decir que me encanta ganar dinero": Sofía Vergara

Aunque Sofía Vergara es la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense y el año pasado amasó más de 30 millones de dólares (más de 57.000 millones de pesos) -en parte gracias a sus contratos publicitarios y a su línea de moda con la cadena de grandes almacenes Kmart- la colombiana todavía tiene muchas ideas en su cabeza para desarrollar nuevos negocios y aumentar su fortuna.



"No me avergüenza decir que me encanta ganar dinero. Me gusta proyectar nuevos negocios y la verdad es que soy una persona ahorradora que no gasta más de lo que ingresa. Y también invierto mucho porque me gusta planificar el futuro con antelación. Tengo muy buen ojo para descubrir buenas ideas y trabajo mucho más duro de lo que la gente se imagina. Me resulta divertido sorprender a la gente con mi faceta de empresaria, ya que la mayoría solo me ve como Gloria [personaje que interpreta en la serie ' Modern Family ']", desveló a la revista Glam Belleza Latina.



La estrella televisiva se siente orgullosa de encarnar un prototipo de mujer que puede ser tan atractiva como "inteligente", sobre todo por la forma en que es capaz de desmontar los prejuicios que muchos tienen sobre ella.



"Creo que mucha gente no entiende que se puede ser sexy e inteligente al mismo tiempo. Mucha gente todavía tiene esa imagen de mí relacionada con el perfil de 'tonta sexy' y tengo que admitir que a veces me he aprovechado de esa situación para negociar. Cuando los 'listos' piensan que no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, acaban bajando la guardia y yo gano", añadió.



