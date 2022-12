No hay nada malo en experimentar en el plano sexual: Demi Lovato

La cantante Demi Lovato ha conseguido lo imposible: confirmar su bisexualidad sin emplear en ningún momento la palabra 'bisexual'. Lo ha hecho revelando que todas sus canciones están basadas en "experiencias personales", incluyendo aquellas que parecen referirse a relaciones sexuales con mujeres.

"Definitivamente ni estoy confirmando ni estoy desmintiendo nada. Todas mis canciones están basadas en experiencias personales. No creo que haya nada malo en experimentar, para nada", confesó la intérprete en el programa 'Alan Carr: Chatty Man' cuando el presentador le preguntó si su tema 'Cool for the Summer' giraba en torno a un romance homosexual.

Demi fue más allá respondiendo a una broma del conductor, que le advertía de los 'peligros' de experimentar, dando a entender que ya lo había hecho.

"Tampoco he dicho que no se me pegara nada. No he dicho que no se me pegara nada", afirmó entre risas.

Demi siempre ha sido una gran defensora de los derechos de la comunidad gay animada por la historia de su abuelo, quien en la década de los sesenta reveló que era homosexual.

"Nunca había hablado antes de esto, pero lo cierto es que mi abuelo fue un pionero. Tuvo la valentía suficiente de revelar su homosexualidad en los años 60, y siento que gran parte de mi espíritu en esta causa proviene de su legado. Falleció pocos años después, y lo único que desearía es que pudiese ver todo lo que hemos avanzado desde entonces", declaró la ex estrella Disney en la gala de los Trailblazers Awards antes de entregar un premio.