"No es cierto que defienda la aparición de Donald Trump en 'Saturday Night Live'", Eva Longoria

A la actriz Eva Longoria no le ha sentado nada bien convertirse estos días en noticia por haber "defendido" la aparición del empresario Donald Trump como presentador invitado en el programa 'Saturday Night Live' que se emitirá el próximo 7 de noviembre. La intérprete ha culpado a la prensa de tergiversar sus palabras para obtener un buen titular y afirma que apoya a cualquiera que decida "boicotear" el cameo televisivo de Trump.

"Odio que un artículo necesite siempre un titular... NO 'defiendo' que Trump presente 'Saturday Night Live', quiero dejar eso muy claro. Nunca he dicho nada parecido, y de hecho apoyo a cualquiera que elija protestar, boicotear o no ver [el programa]. Desgraciadamente los redactores pueden poner lo que quieran en el titular aunque no sea lo que refleja el artículo. Es frustrante", afirma Eva en un comunicado que ha difundido a través de sus redes sociales.

De esta forma Eva ha querido desligarse de las informaciones que aseguraban que no aprobaba el boicot a la aparición de Trump en el programa televisivo porque le parecía que iba en contra del derecho a la libertad de expresión.

"Todo esto forma parte de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Trump tiene derecho, y es más, Lorne Michaels [productor y creador de 'SNL'] tiene derecho a contratar a quien quiera. Nosotros, como comunidad hispana, tenemos la opción de no ver el programa. Esa es nuestra elección. Es lo que podemos hacer, es lo que se supone que debemos hacer", explicaba Eva a Sharon Waxman, editora en jefe de The Wrap, entre bambalinas durante la entrega de los premios Courage in Journalism de la fundación Women's Media celebrada el pasado martes en Beverly Hills.

