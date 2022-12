"No consumo drogas", David Guetta se defiende

En plena promoción de su nuevo single 'Dangerous', el DJ David Guetta ha querido aclarar de una vez por todas los comentarios malintencionados sobre su aspecto "ausente" en el festival Tomorrowland de Bélgica del pasado mes de julio, a raíz del cual fue acusado de consumir drogas tras circular un vídeo en las redes sociales en el que aparecía con la mirada perdida durante varios segundos de su actuación.

"No tomo drogas. Si la gente quiere tomarlas es su problema, pero yo personalmente no tomo. Ese día no estaba para nada drogado, ni siquiera estaba borracho. Solo tuve un pequeño momento de ausencia, y eso le puede pasar a cualquiera", aseguró Guetta durante una entrevista en la emisora belga Radio Contact, donde confesó estar todavía sorprendido por la repercusión mundial que tuvieron dichas imágenes: "Se convirtieron en uno de los cuatro vídeos más vistos del mundo. ¡Es increíble! Escogieron 25 segundos de una actuación de dos horas. Detrás de mí había una especie de imagen que giraba, bastante hipnótica, y efectivamente, estoy de acuerdo con ellos: tengo pinta de colgado. Tuve un momento de ausencia, estaba pensando en cualquier otra cosa, ya ni siquiera me acuerdo en qué... quizás en el siguiente disco que iba a mezclar. Y la gente llegó a la conclusión de que me había metido las drogas más duras. Cada uno tenía su teoría, desde que había tomado Special K [ketamina], a heroína o quién sabe qué. La gente está completamente loca".

Publicidad

Pero desde el punto de vista del productor musical, lo más preocupante de toda esta polémica no es el hecho de que se hayan vertido acusaciones tan graves a la ligera, sino que el público en general se mostrara más inclinado a empatizar con él una vez estuvieron convencidos de que consumía drogas.

"Al final, toda esta historia me ha dado risa, no tengo ningún motivo para sentirme ofendido. Pero de alguna manera, lo más triste de esta historia fue que me dio una imagen más accesible. La gente pensó que estaba totalmente colocado y dijo: '¡Qué guay! ¡David es un fiestero!'", añadió.

Por: Bang Showbiz