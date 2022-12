Nicole Scherzinger está 'devastada' por su ruptura con Lewis Hamilton

La cantante Nicole Scherzinger está intentando sobrellevar de la mejor manera posible el final de su relación de casi siete años con el piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, después de que ambos decidieran de mutuo acuerdo seguir caminos separados.

"Estoy devastada porque no haya funcionado. Es la decisión más difícil que hemos tomado nunca, pero la tomamos juntos. Quiero a Lewis y él me quiere a mí. Nos deseamos toda la felicidad del mundo el uno al otro. Estoy intentando continuar teniendo fe ahora mismo", explicó la intérprete al periódico The Sun.

Publicidad

La ya expareja habría protagonizado una serie de discusiones las pasadas Navidades, una de las cuales habría terminado con el piloto siendo expulsado del apartamento en el que Nicole está residiendo durante su estancia en Londres para participar en el musical 'Cats'.

"Nicole estaba cansada de Lewis y quería que se marchara, pero él no estaba preparado y comenzó a gritar, pidiéndole que abriera la puerta. Un miembro del personal del edificio se preocupó por los gritos así que les pidió que arreglaran las cosas", aseguraba una fuente al mismo medio.

Pero el principal factor que habría ido minando su relación con el paso del tiempo habría sido la distancia.

"Discutían todo el tiempo, pero la mayor parte de las veces era por motivos relacionados con llevar una relación a distancia. Se les acabó haciendo imposible compaginar sus compromisos profesionales", declaraba otro informante.