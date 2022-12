Nicole Kidman quiere volver al teatro londinense

Tras el fiasco de su último estreno cinematográfico, 'Grace de Mónaco', la oscarizada Nicole Kidman podría alejarse temporalmente de la gran pantalla para volver a probar suerte en la escena teatral que tantas alegrías le dio en 1998, cuando protagonizó la obra 'The Blue Room' ante el conmovido público del West End londinense.

Aunque la propia estrella asegura que las negociaciones para confirmar su presencia en dos producciones teatrales de la capital británica "están muy avanzadas", por el momento prefiere afrontar el tema con cautela y, además de negarse a dar más detalles sobre estos proyectos, todavía no asume como algo "seguro" el que sería un esperado regreso a las tablas.

"No puedo hablar mucho de este asunto porque no hay nada seguro al respecto. Por supuesto, mi idea es volver al West End y llevo años soñando con esta oportunidad, pero la verdad es que no tengo ni idea de qué va a resultar de estas conversaciones. El objetivo es asegurarme dos producciones que llevaría a cabo de forma consecutiva, aunque me conformaría si al menos consigo protagonizar una de ellas", se sinceró la intérprete australiana en una entrevista al diario Daily Mail.

Pese a que sus declaraciones parecen estar controladas al milímetro para no decir más de la cuenta, al menos de ellas se desprende que Nicole Kidman siempre ha estado enamorada del panorama que presenta la capital del Támesis en lo que a las artes escénicas se refiere, ya que también deja entrever que ha recibido todo tipo de ofertas procedentes de Sídney y de Nueva York que no parecen haberle resultado tan interesantes.

"Llevo mucho tiempo planteándome la idea de volver al teatro y he estado investigando a fondo las posibilidades que tenía de subirme al escenario en ciudades como Sídney, Nueva York y Londres. En el caso de que estos dos proyectos prosperen, algo que me encantaría, tendré que mudarme a Londres y empezar a habituarme a vivir allí. Ya veremos lo que ocurre", explicó al mismo medio.