Nicole Kidman no echa de menos la vida en Hollywood

La actriz Nicole Kidman no se arrepiente de haber tomado la decisión de abandonar Hollywood para mudarse a Nashville, Estados Unidos, junto a su marido Keith Urban y sus hijas Faith (4) y Sunday (7).

"No echo de menos la vida en Hollywood, definitivamente no lo hago. Ni siquiera creo que llegara a formar nunca parte de ella. Todavía sigo poniéndome vestidos de noche y yendo a alfombras rojas, y ahí es cuando vuelves a ese mundo, conozco a toda esa gente. Si estás completamente dedicado a la fama, la cosa cambia. Pero para mí es más bien una carga que viene con mi trabajo. No me quejo, pero eso es solamente una parte de mi trabajo para poder dedicarme a lo que me gusta", confiesa la intérprete al suplemento del periódico The Telegraph.

En el fondo, Nicole nunca llegó a sentirse parte de la meca del cine porque no encajaba en ese estilo de vida.

"Ni siquiera sé si encajé alguna vez. Siempre he ido a mi aire. Soy zurda, pienso de otra manera. Me describiría como una marginada. Nunca fui la chica más popular del instituto. No creo que haya sido nunca esa persona", matiza.

Por: Bang Showbiz