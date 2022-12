Nicole Kidman educa a sus hijas jugando

La actriz Nicole Kidman cree que es muy importante pasar un poco de tiempo cada día jugando con sus hijas Sunday (7) y Faith (4), fruto de su matrimonio con el cantante Keith Urban, "tirada por el suelo" como una niña más.

Al ser preguntada cómo le gusta invertir su tiempo libre en una entrevista para la revista DuJour, la intérprete contestó: "Si solo tengo una hora libre, depende. Me encanta tirarme por el suelo y jugar con mis hijas. Leí en algún sitio que es muy importante ponerse a su nivel y jugar con ellos durante una hora al día. Así que hago eso, y me encanta. Saca a relucir la niña que llevo dentro".

En los escasos ratos libres a solas de los que dispone, a Nicole -que también es madre de Isabella (22) y Connor (20) junto a su exmarido Tom Cruise- le gusta concentrarse y meditar.

"Cuando solo tengo un minuto, me pongo a soñar despierta o medito. Me gusta sentarme en silencio y meditar", reveló.

Durante sus días libres, lo que más le gusta hacer a la actriz es disfrutar de un gran desayuno con tranquilidad y pasar tiempo en la playa.

"Me encanta el desayuno, es mi comida favorita del día. Así que disfrutar de un gran desayuno sin prisa es algo maravilloso para mí. Aprovecho para leer los periódicos y voy a nadar. Cuando estoy en Sídney, me gusta ir a la playa a pesar de lo increíblemente blanca que soy. Me pongo unas camisetas horrendas de manga larga para protegerme del sol, y la gente se ríe de mí. Mis hijas se ríen de mí".

Por: Bang Showbiz