Nicole Kidman continúa afectada por la muerte de su padre

El súbito fallecimiento del padre de Nicole Kidman, el psicólogo y bioquímico Antony Kidman, en septiembre del año pasado afectó enormemente a la intérprete, que todavía se encuentra en estado de duelo.

"Me has encontrado en un momento en el que todavía me estoy recuperando, aún siento un gran dolor. Hay momentos en los que piensas: 'Dios mío, me gustaría poder esconderme en un agujero y no salir nunca'. Pero luego te dices: 'Eso fue ayer'", confiesa Nicole en la edición estadounidense de la revista Vogue.

Nicole atribuye a sus hijas Sunday Rose y Faith el haberle dado la fuerza necesaria para superar poco a poco la muerte de su padre.

"Solo escuchar sus risas... es la vida en su forma más poderosa", asegura.

La figura de su padre todavía continúa muy presente en la vida de la actriz, que ahora atesora los momentos más dulces que compartió con él durante su infancia, como por ejemplo las ocasiones en las que Antony llevaba ratones a su colegio para hablar a sus compañeros de ciencia.

"Todos los niños me miraban como si estuviera loca".

La actriz había contado previamente que la "tragedia" de perder a su padre tuvo un efecto devastador tanto en ella como en su familia.

"Personalmente ha sido muy, muy, muy duro. Mi familia sufrió una enorme tragedia. Así que no ha sido el mejor año, pero no pretendo ser ingrata. Me siento agradecida por estar viva", aseguraba Nicole al periódico Guardian Australia.

Por: Bang Showbiz