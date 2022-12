Nicholas Hoult se dejó fotografiar a su llegada al aeropuerto de Los Ángeles con un estilismo de lo más corriente, perfecto para pasar desapercibido si no fuera porque esa amplia sonrisa es imposible no reconocerla. El actor apostó por un look cómodo; camisa granate, jeans negros, gafas de sol, mochila y una botella de agua para estar siempre hidratado. Nicholas era el pasajero perfecto.