Nicky Hilton siempre va a la moda, y para eso hoy en día hacen falta una serie de básicos que no faltan en su armario. Entre ellos están unos leggings de piel, sudaderas XL y com no, este abrigo verde militar, uno de los colores de la temporada. Pero ninguna celebrity es nada sin sus gafas de sol, algo que ella nunca olvida.