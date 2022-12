Nicky Hilton conserva su figura dando paseos

A la hora de mantenerse en forma, la diseñadora Nicky Hilton -hermana de Paris Hilton- sustituye las interminables sesiones de gimnasio por subir escaleras y dar largos paseos por Nueva York, donde evita usar el coche innecesariamente.

"Para no ganar peso camino y no cojo taxis. Uso las escaleras en vez de ir al gimnasio. Si alguien está gordo debería suprimir los estampados y dar una oportunidad a la ropa de estilo masculino más holgada. Nada de prendas ajustadas. La clave es disimular los puntos flacos, utilizando el azul marino o colores oscuros. Si tienes piernas bonitas, acentúalas con un vestido corto. Si estás muy delgada, utiliza capas a la hora de vestirte", declaró Nicky al periódico New York Post, hablando de su nuevo libro '365 Style'.

Como buena it girl, la diseñadora posee un amplio armario en el que le gusta hacer "limpiezas" de vez en cuando, regalando las prendas que ya no utiliza a sus primas más jóvenes.

"En mi 'limpieza de primavera' vacío el armario para todo el año. Mis primas reciben las cosas que no me sirven. Conservo solo lo que tiene valor sentimental, como las cosas que mi madre me dio", añadió.

Nicky - que se comprometió con el banquero británico James Rothchild este verano - ha dedicado un capítulo de su libro a su madre Kathy, a quien da las gracias por enseñarle tanto.

"Hay un capítulo llamado 'Mamá lo sabe mejor' y trata sobre lo que me enseñó sobre la vida y el estilo", concluyó.