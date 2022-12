Nick Loeb desmiente su mala relación con Sofía Vergara

Consciente de que la mayor parte del mundo aún se pregunta cómo puede mantener la calma tras dejar escapar a una de las mujeres más deseadas de Hollywood, el empresario Nick Loeb ha decidido dar un paso adelante para aclarar que tanto él como Sofía Vergara continúan manteniendo una estrecha amistad después de poner punto final a su compromiso el pasado mes de mayo.

"La relación no funcionó, pero ambos seguimos adelante. La gente no debería creerse todos los rumores, somos muy buenos amigos. Es una mujer muy especial y se merece lo mejor del mundo", aseguró Nick al programa 'El gordo y la flaca' de la cadena Univisión.

De hecho, el exprometido de la diva colombiana sigue defendiendo que las razones de su ruptura se debieron exclusivamente a la incompatibilidad de sus respectivas agendas y no a la presencia de terceras personas, una certeza que le ha ayudado a dar el visto bueno al nuevo novio de Sofía, el atractivo intérprete Joe Manganiello, sin ningún tipo de resentimiento.

"Hacen una gran pareja. Joe es un tipo muy atractivo y me parece que ambos son fantásticos", concluyó.

Parece que Nick no está para nada interesado en interpretar el papel de expareja resentida que algunos medios quisieron otorgarle tras unas polémicas declaraciones en las que aseguraba preferir a las mujeres con un estilo de vestimenta más clásico, unas palabras que se interpretaron como un ataque directo a la imagen sensual de Sofía.

"Soy bastante conservador, así que me siento atraído por un tipo de mujer que sepa vestirse con clase. Siempre me han gustado las mujeres elegantes", aseguraba recientemente el empresario al periódico New York Post.

Por: Bang Showbiz