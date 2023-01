Nick Jonas no es un chico celoso

El cantante Nick Jonas no está acostumbrado a sentir celos, por lo que experimentar ese sentimiento tras una incómoda situación entre la que era su novia por aquel entonces y un desconocido le inspiró para componer.

"'Jealous' es una canción que nació de una situación real. Estaba con mi novia una noche y un chico empezó a mirarla durante demasiado tiempo, me sentí frustrado con aquello. No está en mi naturaleza ser una persona celosa, pero en ese momento sentí eso. Así que fui al estudio al día siguiente y escribí la canción, y es raro porque es bastante personal, pero es un tema universal y algo con lo que conecta mucha gente, lo cual es increíble", contó a la agencia de noticias BANG Showbiz.

Nick tampoco ha envidiado nunca a sus hermanos Kevin y Joe, con quienes formó parte del grupo Jonas Brothers, ya que sus padres siempre les inculcaron afecto por igual.

"No, no había nada de celos. Creo que mis padres hicieron un buen trabajo haciéndonos sentir especiales a cada uno, y realmente no creo que hubiera nada de celos, lo cual es bueno porque entre hermanos suele haber mucha competitividad y cuando sumas nuestra situación, probablemente incluso más", añadió Nick.