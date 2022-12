Nick Gordon quiere ver a su novia Bobbi Kristina Brown 'una última vez'

El exnovio y hermanastro de Bobbi Kristina Brown, Nick Gordon, está desesperado por verla una vez más para despedirse tras enterarse de que ha sido trasladada a una clínica de cuidados paliativos porque su estado "continúa deteriorándose" tras ser encontrada flotando boca abajo en la bañera en su casa de Atlanta el pasado mes de enero.

"Tiene el corazón roto y está destrozado por la pena. Realmente quiere verla. Nick se está agarrando a la esperanza de que podrá verla una última vez. Está muy sensible", asegura una fuente a la revista People.

Desde el traslado de Bobbi, su padre Bobby Brown y su tía Pat Houston -sus tutores legales- no se han separado de su cama del hospital, donde han acudido numerosos miembros de la familia para visitar a la joven.

"Todo el mundo es consciente de que puede que sea la última vez que la vean. Pero todavía esperamos un milagro", añade otro informante.

Lo más probable es que a Nick le resulte muy difícil visitar a su novia, ya que la abogada de la familia Brown ha interpuesto una demanda de 10 millones de dólares contra el joven, en la que le acusa de asaltar violentamente a Bobbi y romperle los dientes tras una "fuerte discusión" que mantuvieron el mismo día en el que ella fue encontrada en la bañera.

"Hoy he presentado una demanda en nombre de Bobbi Kristina Brown. Lo he hecho para obtener justicia en nombre de Bobbi. Ningún ser humano, hombre o mujer, debería pasar por todo lo que ella ha pasado. Pat Houston [su tía] y Bobby Brown han hecho todo lo posible para cuidar de Bobbi desde que sucedió esta terrible tragedia. He trabajado estrechamente con ambos y lo único que quieren es lo mejor para ella. Esta demanda representa nuestro esfuerzo para obtener justicia para Bobbi. Rezamos para que se haga justicia", aseguraba Bedelia C. Hargrove hace unos días a la misma publicación.

Por: Bang Showbiz