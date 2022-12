Nick Cannon quiere que sus hijos sean ingenieros nucleares

El simpático actor y marido de Mariah Carey espera que sus hijos, los mellizos Moroccan y Monroe, no sigan los pasos de sus famosos padres sino que elijan otro tipo de profesión, más seria y alejada de los brillos de los escenarios.

"No quiero que mis hijos aparezcan en televisión. Eso es lo único que no quiero que hagan. Me gustaría que hicieran alguna otra cosa, que fueran ingenieros nucleares, por ejemplo. Estaría bien que hubiera algún cirujano del corazón en la familia", aseguraba Nick al portal 'Access Hollywood'.

Publicidad

A pesar de sus sentimientos hacia el mundo de la televisión, Nick continúa siendo fan absoluto del programa que presenta, 'America's Got Talent', porque considera que es "entretenimiento familiar" y una buena forma de invertir el tiempo que uno pasa con sus seres queridos.

"Lo que es capaz de hacer el programa es que enciendas la televisión durante dos horas y te relajes y diviertas con tu familia", añadía.