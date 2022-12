Nick Cannon defiende la polémica actuación de Mariah Carey

Su separación de la cantante Mariah Carey -madre de sus gemelos Monroe y Moroccan (3)- no ha acabado con la admiración que Nick Cannon siente a nivel profesional por su ya exmujer, por lo que no ha querido sumarse a las numerosas voces que han criticado duramente la actuación que la diva ofreció este miércoles en el encendido de las luces navideñas del Rockefeller Center, especialmente después de que no se presentara para pregrabar su actuación el martes por la noche tal y como estaba previsto.

"Nick ha visto el vídeo de la actuación de Mariah y, aunque la mayoría de gente que la ha visto piensa que fue muy mala, él sigue siendo fan suyo y cree que la gente debería darle un respiro porque no deja de ser todo un icono. Puede que tengan sus diferencias, pero Nick piensa que lo hizo muy bien y está orgulloso de su actuación", aseguró una fuente cercana al intérprete al portal Hollywood Life.

La interpretación que Mariah ofreció de su famoso sencillo 'All I Want For Christmas Is You' ha levantado una gran polémica en torno a su profesionalidad, puesta ya en entredicho después de que dejara esperando bajo la lluvia durante tres horas a todo el equipo de grabación y a los fans que se habían congregado el martes noche en el Rockefeller Center para ver su actuación, algo por lo que se disculpó más tarde a través de las redes sociales.

"La situación de anoche escapaba a mi control. Pido disculpas a todos los que acudieron, sabéis que jamás querría decepcionaros", escribió en su cuenta de Twitter.

Parecer ser que aunque Mariah y Nick pusieron fin a su convivencia el pasado mes de agosto tras seis años de matrimonio ambos han decidido mantener la cordialidad en su relación por el bien de sus hijos, hasta el punto de que el ya exmatrimonio planea pasar las Navidades juntos.

"Tienes que seguir adelante. Quiero asegurarme de que pasemos unas vacaciones maravillosas todos juntos. En algún lugar nevado y frío, como Aspen", aseguraba recientemente el propio Nick a la revista In Touch.