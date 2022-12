Niall Horan siente nostalgia de su vida en Irlanda

Puede que en el terreno profesional sea toda una estrella gracias al grupo británico One Direction, pero en el plano personal Niall Horan no deja de ser un joven más, que como el resto de veinteañeros del mundo, tiene el móvil abarrotado de mensajes de sus grupos de WhatsApp.

Sin embargo, en el caso del cantante irlandés las nuevas tecnologías pueden llegar a ser un arma de doble filo ya que, aunque le permiten permanecer en contacto con sus "colegas", en muchas ocasiones consiguen provocarle una enorme nostalgia cuando se encuentra en plena gira con el resto de sus compañeros de banda, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles y Louis Tomlinson.

"Me gusta mantenerme en contacto con mis colegas de siempre lo máximo posible. ¡Son increíblemente molestos! Tengo a todos metidos en un grupo de WhatsApp y no te podrías ni imaginar las chorradas que escriben. Es bastante duro cuando tienes que verlo estando al otro lado del mundo, por mucho que sea para hacer lo que más te gusta. Cuando lees los mensajes diciendo 'llámame a las seis y vamos a comer una pizza' o '¿vamos a jugar al golf hoy?', no puedes evitar echar de menos esas pequeñas cosas", confesó Niall al periódico The Sun.

El esfuerzo que Liam realiza a la hora de no perder el contacto con sus orígenes en la ciudad irlandesa de Mullingar se debe en gran parte a la influencia de sus padres, Bobby y Maura, a quienes agradece inmensamente que le hayan ayudado a mantener los pies en la tierra tras saltar a la fama con el quinteto británico en 2010.

"Creo que parte de ello se debe a mi educación. A la hora de seguir manteniéndome humilde, proceder de un lugar como Mullingar juega un gran papel. Luego, todo depende ya del tipo de persona que seas, algunos quieren hacer las cosas a su manera y otros simplemente de la manera correcta", concluyó.

Por: Bang Showbiz