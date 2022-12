Niall Horan podría tener un nuevo amor

El cantante de One Direction Niall Horan ha roto el corazón de muchas de sus admiradoras al dejarse ver en actitud muy cariñosa con una joven morena llamada Melissa Anne (21) este fin de semana en Melbourne (Australia).

Publicidad

La reacción a la noticia de que la joven estrella podría haber encontrado de nuevo el amor no se ha hecho esperar en las redes sociales, donde su amplia base de admiradoras se debatía entre la alegría y la envidia.

"Dios mío, Niall Horan y Melissa. Les vieron en el casino, besándose. Y él la tenía cogida por la cintura y estaba jugando con su pelo", escribió una fan en su cuenta de Twitter, mientras otra seguidora de Niall ofrecía algo más de información sobre la joven que parece haberle robado el corazón: "Melissa no era más que una fan y ahora, ahí está, besando a Niall y pasando el rato con él. ¿Cómo lo ha logrado?".

"En el momento en que me enteré de lo de Niall y Melissa me quedé sorprendida, feliz y también un poco triste, todo al mismo tiempo", añadió otra admiradora del cantante.

Sin embargo, aún existe esperanza para todas aquellas fans que no han renunciado a conquistar un día a su ídolo, ya que las últimas informaciones apuntan a que la joven Melissa tendría novio y su relación con Niall sería simplemente de amistad.

Publicidad

Por su parte, el intérprete continúa en el tramo australiano de su gira mundial 'On The Road Again' junto a One Direction, durante la que tanto él como sus compañeros, Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson y Zayn Malik han aprovechado para visitar zoos y disfrutar de las delicias culinarias y de la vida nocturna del país.

Los componentes del quinteto británico concluirán su visita a Australia el próximo 20 de febrero para poner rumbo a Asia.

Publicidad

Por: Bang Showbiz