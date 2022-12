Niall Horan de One Direction presenta a su nueva novia

El cantante de One Direction Niall Horan llevó a la modelo de lencería Barbara Palvin al estreno del documental 'The Class of 92' celebrado el domingo en Londres, donde el joven no dejó escapar la ocasión de presentar a sus compañeros de banda a la que parece ser su nueva pareja.

"El resto del grupo fueron presentados formalmente a Barbara, aunque la mayoría de ellos la habían visto anteriormente. Sin embargo, esta vez iba como la cita de Niall", comentó una fuente al periódico Daily Mirror.

Tras la película, la guapa modelo de origen húngaro disfrutó con su amigo Niall y el resto de miembros del grupo de una fiesta en el Chakana Club.

Todo esto hace pensar que su romance se va consolidando, sobre todo si se tiene en cuenta que ya se les pudo ver juntos disfrutando de una tarde de cine en el norte de Londres ; cita en la que solo estuvieron acompañados de un guardaespaldas.

"Estuvieron riendo y bromeando juntos durante toda la película, los dos estaban vestidos de manera informal. Se podría decir que estaban cómodos el uno con el otro", desveló una persona presente también en la sala en la que se exhibía la película 'Los juegos del hambre: en llamas'.

Por: Bang Showbiz