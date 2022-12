Naya Rivera de Glee quiere seguir los pasos de Jennifer Lopez

Aunque se le haya colgado la etiqueta de 'la latina de Glee', Naya Rivera no encuentra en ello ningún tipo de inconveniente a la hora de dar rienda suelta a su talento interpretativo y musical, dos facetas que ha conseguido conjugar en la popular serie musical que la ha convertido en una de las actrices del momento en la pequeña pantalla.

Ahora que su disco 'Sorry' acaba de salir al mercado, la extrovertida cantante y actriz se propone conquistar el panorama musical internacional con un trabajo cuyos ritmos y melodías recuerdan a los de su gran ídolo: Jennifer Lopez, de quien se ha deshecho en halagos por los éxitos cosechados a lo largo de su extensa carrera artística.

Publicidad

"¡Es increíble lo guapa que es! Jennifer Lopez es el ejemplo perfecto de lo que significa convertirse en toda una estrella y en una mujer poderosa de la industria. Saber conservar ese nivel profesional en un negocio donde es difícil mantenerse vigente es algo increíble, ya que mantiene intacto el cariño de mucha gente. Solo alguien como ella es capaz de conseguirlo, y seguirá así hasta que decida retirarse. Yo solo espero poder llegar a ser como ella algún día", explicó en conversación con la revista Latina, publicación que ha contado con la atractiva intérprete para su portada de octubre.

Sin embargo, el logro de irrumpir en la televisión estadounidense con su personaje de 'Glee' --Santana Lopez, una popular animadora de ascendencia mexicana-- también ha sido un gran reto que Naya ha superado con creces, ya que encontró en su mezcla de raíces latinas y afroamericanas un obstáculo para sortear los tópicos y estereotipos de los productores estadounidenses.

"[Mi herencia mestiza] siempre ha sido un gran lastre para mí, al menos hace unos años. Los directores de casting no comprendían lo que era. No era ni lo suficientemente negra ni lo suficientemente latina. No les cuadraba en ninguno de sus perfiles así que no sabían dónde ubicarme. Por eso solían rechazarme con tanta frecuencia", confesó.

Además de encarnar al personaje latino del instituto McKinley --centro educativo en el que se desarrolla la trama de la serie--, Naya también tiene la responsabilidad de interpretar a uno de los pocos personajes homosexuales de la producción. A pesar de la presión que supone interpretar a una adolescente lesbiana que se ha convertido en referente para muchos jóvenes, la exitosa serie ha reportado a la sensual actriz grandes recompensas, entre ellas, poder compartir pantalla con Demi Lovato --quien hará un cameo en la serie como amante de Santana-- o haberse convertido en un verdadero icono para el colectivo LGBT.

Publicidad

"Existen pocos personajes LGBT en la televisión que además pertenezcan a minorías culturales. Así que me siento muy orgullosa de poder representar a este colectivo. Me encanta contribuir a esta causa pero no deja de ser una responsabilidad muy grande y a veces, puede llegar a ser una carga muy pesada sobre mis hombros", se sinceró.

Por: Bang Showbiz