Natalie Portman, desesperada por encontrar comida vegana

La estrella de cine acaba de fijar su residencia principal en París --ciudad a la que se está mudando progresivamente junto a su marido Benjamin Millepied y su hijo Aleph-- aunque el proceso de adaptación a la capital francesa solo se verá completado cuando Natalie Portman se asegure de encontrar suficientes establecimientos que la proporcionen toda la comida vegana que necesita para su estricta rutina alimenticia.

"Cuando vivíamos en Los Ángeles, tenía varios restaurantes y tiendas donde encontraba todo tipo de alimentos veganos que me encantaban. Sin embargo, en París la cultura vegana no está tan desarrollada y por eso me está costando orientarme en la ciudad para descubrir sitios que me agraden en ese sentido. Pero sé que todo es cuestión de buscar en los lugares adecuados, ya que desde que conocí un restaurante vegetariano estupendo en la ciudad, estoy un poco menos agobiada", reveló la actriz a la revista HELLO!

Más allá de sus dificultades para satisfacer sus gustos gastronómicos, la oscarizada intérprete confiesa estar más que ilusionada por la oportunidad de empezar una nueva etapa en París, una aventura familiar con la que cumplirá el "sueño" que "todo el mundo tiene" de residir en la ciudad del amor al menos una vez en la vida.

"Va a ser una experiencia muy emocionante porque París es una ciudad que nos encanta a los dos [incluyendo a su marido, que es de Burdeos] y en la que nunca habíamos vivido antes. Es un sueño hecho realidad, ya que cumplimos con la fantasía que todo el mundo tiene de vivir un tiempo en París. Además, mi marido me ha ayudado a conseguir un trabajo en el Ballet de la Ópera, por lo que empiezo también un período profesional lleno de oportunidades", añadió la entusiasmada artista.



Por: Bang Showbiz