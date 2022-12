Natalie Portman considera 'un honor' ser la imagen de Dior

En 2010 la actriz Natalie Portman comenzó a trabajar como imagen de la marca Dior, lo que le supuso un halago que sigue emocionándola cada vez que vuelven a contar con ella.

"Recuerdo la primera vez que conocí al equipo, la elegante sencillez del entorno, el sueño parisino en gris y blanco. Dior es muy chic y muy moderno, atrevido, elegante y parisino. Ser la cara de Dior es un gran honor. Cada vez que el equipo me llama para un nuevo proyecto, me emociona volver", confesó a la revista HELLO!

Además inspirarse en la elegancia y la sencillez de las creaciones de Dior, Natalie Portman -casada desde agosto de 2012 con el bailarín y coreógrafo Benjamin Millepied, padre de su hijo Aleph (3)- también intenta seguir los consejos de sus dos grandes iconos de moda particulares: su madre y su abuela.

"[Me inspiro en] mi madre, natural y radiante, y mi abuela, que es muy distinta porque tiene mucho estilo y le encanta la joyería y el maquillaje. Cada una de ellas abraza distintas facetas de la femineidad que me encantan. Creo que cada mujer es bella de manera individual", aseguró.