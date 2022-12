Natalie Imbruglia necesitó un profesor para conseguir la ciudadanía británica

La actriz y cantante Natalie Imbruglia (40) superó recientemente el examen para obtener oficialmente la ciudadanía británica, aunque para ello tuvo que contratar un tutor personal tras suspender la primera convocatoria a pesar de llevar dos décadas viviendo en el país.

"¡Es muy emocionante [obtener la nacionalidad británica]! Tuve que hacer un examen. Había muchas preguntas sobre el movimiento sufragista. Pero suspendí la primera vez y tuve que buscar un tutor", confiesa la actriz al Evening Standard.

Tal fue la felicidad que sintió Natalie -cuya ciudad de origen es Sídney (Australia)- que hasta comenzó a llorar en la ceremonia cuando tuvo que jurar lealtad a la nación.

"Me emocioné mucho. Hasta me ahogué. No me lo podía creer. Pensé: 'Realmente me importa mucho esto. Es un gran logro. He vivido aquí durante más de 20 años y esto es una gran parte de mí'", añade la actriz.

Para Natalie este paso ha sido especialmente conmovedor porque cuando llegó a Londres estuvieron a punto de obligarle a volver a Sídney al no encontrar trabajo y quedarse sin dinero.

"Como podéis ver esta ceremonia me hace sentir muy segura. Como si estuviera en casa", concluye.