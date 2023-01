Natalie Dormer no estaba lista para ser famosa a los 20 años

La actriz Natalie Dormer (33) está convencida de que no hubiera sido capaz de soportar la atención que recibe ahora gracias a sus papeles en la franquicia de 'Los juegos del hambre' y en la serie 'Juego de tronos' cuando era más joven.

"Ahora me alegro mucho de no haberme hecho popular antes, porque no estaba lista para ello a los 20 años. Es importante darte cuenta de tu identidad como mujer antes de que empiecen a preguntarte por ella constantemente y de que te pidan que justifiques quién eres y todo lo que haces ante el público. Creo que la mayoría de las mujeres de 33 años te diría: 'No volvería a los 20 años ni por todo el dinero del mundo'", explica la intérprete al periódico The Guardian.

De hecho, trabajar con la actriz Jennifer Lawrence en 'Los juegos del hambre' ha conseguido que Natalie se replantee si realmente le merece la pena ser famosa tras ver cómo es la vida de la joven.

"Cada carga conlleva también un regalo, y cada regalo una carga, y la carrera de Jennifer es la viva prueba de ello. Cuando ves de cerca la existencia que tiene que llevar Jen, te hace replantearte todas las cosas con las que creías que tú tenías que lidiar por culpa de la atención mediática", admitió Natalie.

Aunque en pantalla la actriz suele dar vida a mujeres fuertes y determinadas, en la vida real no comparte ninguno de los rasgos de sus personajes.

"A muchos de mis amigos les resulta gracioso que siempre interprete el papel de femme fatale, de mujeres que parece que podrían dominar el mundo. Es justo reconocer que yo no soy así. En realidad soy un ser humano locuaz, peculiar y bastante torpe".