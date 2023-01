Naomie Harris siente 'pérdida y tristeza' al terminar el rodaje de una película

La actriz Naomie Harris siente "pérdida y tristeza" cuando acaba el rodaje de una película porque sabe que no verá más a las personas con las que ha experimentado una conexión "intensa", algo muy difícil para ella ya que valora la "continuidad y estabilidad" en las relaciones.

"Sabes que esas relaciones solo van a durar hasta un momento determinado por lo que hay tristeza y pérdida. Haces una película con alguien, tienes una relación intensa durante tres o cuatro meses y luego no les vuelves a ver más. Es una parte muy difícil del trabajo. Vivo en la misma calle que mi familia y pienso que esa es la razón [de que sea tan difícil], necesitas algo de continuidad y estabilidad y mi familia me da eso", cuenta la intérprete de 39 años a la revista Psychologies.

Este amor por su familia, que vive en Reino Unido, le hacen preferir trabajar aquí que en otros lugares, por muy exóticos o atractivos que sean.

"Cuando era joven era increíble viajar para trabajar en lugares exóticos, me entusiasmaba. Ahora que soy mayor, me encanta quedarme en casa. Con 'Spectre' fueron a Marruecos, Roma y Austria y me decían: '¿No estás celosa?'. Y yo respondía: 'No, me gusta que sea fácil ir al trabajo, gracias'".