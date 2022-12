Parece ser que si no hay alfombra roja de por medio Naomi Watts no considera necesario sacar su ropa de firma del armario. A la hora de realizar recados, la actriz se conforma con enfundarse unos simples vaqueros combinados con una camiseta y una gabardina negras, lejos del glamour propio de las estrellas. Aunque al menos, no olvida la regla no escrita de que las gafas de sol solo se abandonan para posar ante las cámaras.