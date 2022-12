Naomi Watts: 'Nicole Kidman me ayudó a creer en mí misma'

La actriz Naomi Watts no habría podido forjarse una exitosa carrera en Hollywood sin el apoyo de su mejor amiga, Nicole Kidman.

"Tuve la suerte de tener a Nicole Kidman siempre a mi lado apoyándome, consolándome, manteniendo mi espíritu despierto y ayudándome a creer en mí misma. Ha sido una amiga increíble durante años", reveló a la edición estadounidense de la revista OK!

Naomi -madre de Sasha (7) y Samuel (6) junto a su pareja Liev Schreiber- está en un momento tan feliz de su vida que es reacia a interpretar papeles traumáticos.

"Al principio de mi carrera me encantaban los papeles oscuros. Pero ahora estoy tan feliz con mi familia que no quiero estropear ese estado de ánimo. Siento un calor especial con Liev y con mis chicos. Tengo ganas de todo ahora. Siempre he sido feliz por naturaleza, todo era cuestión de llegar a un sitio en el que esa parte de mí se recargara de nuevo. Mi chico y yo nos lo pasamos genial juntos", aseguró.

A pesar de que Naomi está disfrutando de una etapa espléndida en su vida personal, no olvidará nunca lo mucho que sufrió para llegar a donde está en su carrera, y por ello no da por sentado su éxito.

"Me daba miedo buscar trabajo y no tener ni dinero ni seguro médico. Tenía muy pocos amigos y me pasaba los días sola, sentada en cafeterías y sintiéndome fatal. Incluso cuando empecé a hacerme famosa, nunca me olvidé de cómo me sentía de preocupada para llegar a fin de mes", añadió al mismo medio.