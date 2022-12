Naomi Campbell se pone nerviosa antes de desfilar

La mediática Naomi Campbell lleva más de veinte años demostrando por qué es una de las grandes reinas de las pasarelas , pero su dilatada experiencia no le ha ayudado todavía a librarse de los nervios que siempre le invaden antes de comenzar un desfile. Por eso, la supermodelo comprende a la perfección que sus jóvenes discípulas de 'The Face' -su programa cazatalentos del mundo de la moda- no puedan evitar ponerse a temblar antes de presentarse ante el jurado.

"Me pongo nerviosa antes de subirme a cualquier pasarela, no importa cuánto tiempo lleve haciéndolo. Se te puede caer el vestido o romperse un zapato, y por eso siempre tengo en mente la posibilidad de que vaya a resbalarme. ¡Todo eso y más puede pasarte en un desfile!", explicó al portal E! News.

La diosa de ébano no es la primera estrella de las pasarelas que ha ejercido como jueza en un programa televisivo de este tipo, ya que sus buenas amigas Tyra Banks y Heidi Klum "abrieron el camino" para que ahora Naomi pueda ofrecer sus útiles consejos tanto a las jóvenes promesas de la moda como a los televidentes.

"Respeto mucho a Tyra y a Heidi. Creo que lo que han hecho es maravilloso, ellas han abierto este camino para todas nosotras", señaló la británica.

Naomi se toma muy en serio su nuevo papel de mentora y, sobre todo, la dura competición que tiene lugar cada semana en su espacio televisivo, lo que explica que la atractiva maniquí esté comprometida al máximo con el futuro profesional de sus "protegidas".

"Es verdad que nos gusta un poco el drama [haciendo referencia a las disputas con sus compañeras del jurado], pero cuando estamos grabando 'The Face', no pienso en el espectáculo televisivo sino en el bienestar de las chicas. Si me preguntas si lucharé hasta las últimas consecuencias por mis protegidas para ayudarles en su camino al estrellato, la respuesta es sí. Siempre lo haré", advirtió la exitosa modelo.

