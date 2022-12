Naomi Campbell no se arrepiente de sus escándalos

Aunque la supermodelo británica admite que su perfil público está plagado de asuntos controvertidos atribuibles a su gran temperamento, Naomi Campbell asegura que lleva años trabajando para atenuar su mal carácter y remediar los muchos "errores" que ha cometido: una redención que le lleva, sin embargo, a aceptarse tal como es y a no arrepentirse de ninguna de las polémicas que ha protagonizado en su larga trayectoria.

"Estoy sumida en un proceso personal que me está ofreciendo muy buenos resultados. Ahora mismo estoy feliz con mi forma de ser y, la verdad, no me arrepiento de nada de lo que he hecho en el pasado. Gracias a los errores que he cometido me he dado cuenta de la forma en que quiero encaminar mi vida, y ahora trato de enfocar mi carácter instintivo y observador a otros objetivos", confesó la estrella de las pasarelas al diario The Guardian, sin mencionar las numerosas denuncias por agresión que ha recibido en los últimos años.

Naomi está decidida a culminar un cambio radical de conducta que le ayude a enterrar el pasado y a mejorar su imagen de cara a la opinión pública, pero insiste en que no puede plantar cara al futuro con total seguridad si está constantemente pidiendo perdón por todos los deslices que ha protagonizado.

"No puedes vivir en el arrepentimiento todos los días de tu vida si de verdad quieres mirar hacia delante. Todo el mundo conoce algunos de los capítulos más oscuros de mi vida, no necesito recordarlos continuamente, y creo que mi nueva actitud ante lo que me rodea será suficiente para reconciliarme con el mundo", añadió la diva antes de reafirmarse en algunos elementos de su personalidad que, por otro lado, no está dispuesta a modificar.

"Soy una mujer mandona, siempre lo he sido y me temo que eso no va a cambiar. Nunca me ha gustado perder y no acepto la derrota sin pelear antes hasta la extenuación", concluyó.



Por: Bang Showbiz