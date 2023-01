Nadine Coyle sufrió una intoxicación por monóxido de carbono en su casa en Los Ángeles

La cantante del grupo Girls Aloud, Nadine Coyle, acudió al hospital para realizarse unos análisis de sangre tras mudarse a su nueva casa de Los Ángeles porque ella y su familia habían comenzado a sentirse muy cansados sin ninguna explicación aparente. A pesar de que los médicos solo supieron decirle que había estado expuesta a "altos niveles de gas", finalmente descubrió que los síntomas se debían a una intoxicación de monóxido de carbono.

"Estaba alquilando una casa en Los Ángeles... Realmente no te das cuenta de lo que te está pasando, estás como: 'Estoy muy cansado. ¿Es por el vuelo, es el jet lag? ¿Me estoy poniendo enferma? ¿Es la gripe, tenemos un virus? ¿Por qué estamos tan cansados todo el tiempo?'. Y luego se te empiezan a olvidar cosas sencillas, no podíamos recordar la palabra mesa y decíamos: '¿Qué es eso? Ponlo en la...'. No podíamos recordar qué palabra teníamos que decir. Me dolía el pecho, sentía que no podía respirar. Fui al médico porque pensé que algo no iba bien. Me revisó y me dijo que estaba bien. Yo contesté que eso no explicaba por qué me sentía tan mal. Luego llegaron las pruebas de los análisis de sangre y me dijo que había estado expuesta a altos niveles de gas, pero no confirmó que fuera monóxido de carbono", explicó la artista en el programa de televisión 'Good Morning Britain' de la cadena ITV.

Publicidad

Nadine cree que fue "muy afortunada", ya que finalmente un electricista que había acudido a su casa a hacer una reparación descubrió cuál era el problema: una grieta en la caldera.

"La caldera estaba defectuosa, tenía una grieta. Fue una casualidad que alguien lo viera, fui muy afortunada. [Nos lo dijeron] inmediatamente: 'Todo el mundo tiene que salir, todo el mundo tiene que salir de la casa'".