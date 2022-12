"Nadie me ha lavado el cerebro": Dylan Farrow, hija de Woody Allen

Tras dar a conocer con todo tipo de detalles los presuntos abusos sexuales de los que habría sido objeto por parte de su padre , el cineasta Woody Allen, la joven Dylan Farrow ha tenido que enfrentarse a todo tipo de teorías relacionadas con la hipotética falta de veracidad de sus revelaciones, por lo que no ha dudado en volver a salir a la palestra para insistir en la autenticidad de su versión.

Arremetiendo contra quienes han puesto en duda su testimonio y, sobre todo, contra todos aquellos que están convencidos de que su historia ha sido elaborada deliberadamente por su madre, la actriz Mia Farrow, para arruinar la reputación de Woody Allen de cara a la gala de los Óscar, Dylan Farrow no ha podido resistirse a calificar de "hipócrita" a buena parte de la sociedad que, a su juicio, prefiere callarse ante los abusos y culpar a las víctimas.

"Mucha gente habla de mí sin conocimiento de causa, diciendo que no recuerdo bien lo que recuerdo, y que la historia que he hecho pública no deja de ser ficticia y fruto de una estrategia de mi madre para hundir la carrera del señor Woody Allen. Nada más lejos de la realidad, lo único que ocurre aquí es que la gente no quiere aceptar que aquellas personas a las que solemos venerar pueden ser unos monstruos, y prefieren hacer oídos sordos ante los testimonios de las víctimas", explicó Dylan a la revista People.

Además de la decepción que le ha causado la indiferencia de buena parte de la industria del cine en relación a su trauma, Dylan admite que la reciente decisión tomada por su hermano Moses de entrar al debate, en su caso para apoyar la versión de su famoso padre, le ha sentado como un jarro de agua fría, ya que no esperaba que su querido hermano haya podido traicionarle de esa manera.

"Que mi hermano Moses me haya dejado de lado es lo más doloroso de todo esto, porque es una de las personas a las que más quiero en esta vida. Le echo mucho de menos y siempre he necesitado que esté ahí para mí, por lo que ahora no puedo entender por qué ha decidido herir mis sentimientos de esta forma. Sus mentiras y su traición serán imposibles de olvidar", se sinceró al mismo medio.

