‘My Own Way’, canción inédita de Amy Winehouse sale a la luz

La guerra por hacerse con el control de la música inédita que la cantante Amy Winehouse dejó tras de sí después de su trágico fallecimiento en 2011 está lejos de acabar. Ahora un nuevo tema que la artista grabó con tan solo 17 años, con el objetivo de llamar la atención de alguna discográfica y hacerse con un contrato, ha salido a la luz bajo el título "My Own Way".

El responsable de hacerlo público ha sido Gil Cang, co-compositor de la canción que él mismo ha compartido en la plataforma YouTube después de guardarla en un cajón durante años.

"En aquella época componíamos mucha música pop, y hacíamos distintas promociones con varios artistas, la mayoría de dudoso talento. Era, por así decirlo, un momento de sequía en la escena pop; era una etapa de girl bands verdaderamente terribles, y de chicos también, y nosotros teníamos que escribir algo para todos ellos. Pero cuando Amy vino a vernos... en cuanto abrió la boca nos dejó de piedra. Su talento nos sobrecogió", ha recordado Gil en conversación con la publicación Camden New Journal.

Sobre las razones que le han llevado a lanzar ahora la demo de la fallecida estrella, en contra de los deseos de su familia, el productor se justifica alegando que los fans de la artistas merecían disfrutar de una de sus primeras joyas: "Encontré de nuevo la grabación la semana pasada y pensé: "Voy a subirla a la red para que la gente pueda escucharla".

Lo cierto es que la muerte de Amy a consecuencia de un intoxicación etílica no impidió que la multinacional Universal, a la que pertenece el sello de la intérprete -Island Records-, lanzara un recopilatorio con distintos sencillos y temas inéditos que titularon: "Lioness: Hidden Treasures". Sin embargo, poco después y tras las acusaciones de que habían intentado rentabilizar el triste destino de la joven de 27 años, desde la discográfica anunciaron que habían destruido todo el material restante de Amy. Esta decisión contó con el visto bueno de sus colaboradores habituales, como el batería Troy Miller, quien siempre ha mantenido que él nunca publicará las canciones inéditas que creó con la cantante al ser consciente de que ella era muy protectora con sus composiciones y le gustaba controlar hasta el más mínimo detalle de las mismas.

Por: Bang Showbiz

