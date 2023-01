Las emotivas palabras que Jay Z le dijo a Amy Winehouse poco antes de la muerte de la diva

Jay Z nunca se había pronunciado públicamente sobre el breve pero significativo encuentro que protagonizó con Amy Winehouse en los meses anteriores a la muerte de la intérprete, quien sucumbió a sus problemas con el alcohol y las drogas en julio de 2011.

De esos escasos minutos que compartieron en el bar de un exclusivo hotel de Nueva York, como ha revelado ahora el artista, destaca fundamentalmente el aspecto deteriorado que ya presentaba por entonces la diva del soul y, sobre todo, la inquietud que empezó a sentir al percatarse de la forma tan compulsiva con la que la artista consumía sus bebidas.

Publicidad

"Es curioso, porque ni siquiera le temblaba la voz o tartamudeaba. Y yo me preguntaba, ¿por qué te comportas de esa manera? Me la quedaba mirando y solo quería decirle: "Por favor, quédate con nosotros". Y luego se lo dije", ha confesado el polifacético cantante en una entrevista al podcast Rap Radar, de su propio servicio de streaming Tidal.

Otra de las actitudes que más le impactó de la estrella británica fue su negativa a aceptar, al menos fuera de su ámbito más íntimo, que sufría una fuerte y peligrosa adicción a la bebida. Tanto es así, que Jay recuerda perfectamente cómo Amy trató de venderle su negativa a pasar por rehabilitación como una especie de victoria personal que, como quedaría patente poco después, acabaría pagando muy caro.

"Nos lo decía con una tranquilidad... Nos cantaba sus opiniones a la cara. Nos decía: "Están intentando que entre en rehabilitación pero no pienso hacerlo". Y yo me quedo pensando: "¿Cómo que no vas a ir? ¡Tienes que hacerlo!"", reflexionó en la misma conversación sobre la temperamental artista, quien falleció en su casa de Camden (Londres) con solo 27 años y puso fin así a una prometedora carrera que podría haber dado mucho más de sí.

Publicidad