¡Mostró glúteo y todo! Este famoso se lleva el premio a Calienta Redes del Año

Estos son los nominados a Calienta Redes en los Premios La Red 2024:

No es común ver al cantante vallenato Beto Villa mostrando piel en sus redes, pero cuando decide hacerlo, los cibernautas no dejan de comentar. Definitivamente, sabe cómo llamar la atención.

El reconocido cantante Joaquín Guiller causó revuelo cuando, supuestamente, se filtró un video de él bañándose. El artista explicó que uno de su equipo lo grabó mientras se alistaba para trabajar, pero sin saber que el video terminaría en redes. Lo cierto es que las imágenes se hicieron virales y calentaron las redes como nunca.



El actor Luciano D'Alessandro ha utilizado sus redes sociales para calentar a sus seguidores con fotografías sin camiseta, haciendo ejercicio o ligerito de ropa. Además, el cantante Yeison Jiménez no le teme al qué dirán y, sin complejos, sube fotos mostrando su cuerpo en sus redes sociales. Aunque no es algo que haga a diario, cada vez que sube una foto, sus fanáticos no pueden dejar de comentar.

